ASK будет сотрудничать с болгарской Ассоциацией промышленного капитала

БАКУ /Trend/ - Национальная конфедерация предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) и болгарская Ассоциация промышленного капитала договорились о сотрудничестве, передает в среду Trend со ссылкой на ASK.

"Глава ASK Мамед Мусаев и член правления болгарской ассоциации Кирилл Желязков подписали в Баку 8 мая Меморандум о взаимопонимании", - отмечено в пресс-релизе.

Согласно документу, в целях расширения экономических связей между учреждениями будут проводиться совместные мероприятия по реализации инвестиционных проектов, организации тренингов, бизнес-миссий, выставок.

"Также будет осуществляться совместная разработка проектов, представляющих интерес для Азербайджана и Болгарии", - отмечено в сообщении.

Напомним, что 8 мая Президент Болгарии посетил Азербайджан с официальным визитом. Его сопровождала делегация болгарских компаний и бизнесменов.