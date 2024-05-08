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ASK будет сотрудничать с болгарской Ассоциацией промышленного капитала

Бизнес Материалы 8 мая 2024 20:47 (UTC +04:00)

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ /Trend/ - Национальная конфедерация предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) и болгарская Ассоциация промышленного капитала договорились о сотрудничестве, передает в среду Trend со ссылкой на ASK.

"Глава ASK Мамед Мусаев и член правления болгарской ассоциации Кирилл Желязков подписали в Баку 8 мая Меморандум о взаимопонимании", - отмечено в пресс-релизе.

Согласно документу, в целях расширения экономических связей между учреждениями будут проводиться совместные мероприятия по реализации инвестиционных проектов, организации тренингов, бизнес-миссий, выставок.

"Также будет осуществляться совместная разработка проектов, представляющих интерес для Азербайджана и Болгарии", - отмечено в сообщении.

Напомним, что 8 мая Президент Болгарии посетил Азербайджан с официальным визитом. Его сопровождала делегация болгарских компаний и бизнесменов.

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