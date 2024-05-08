Решимость, воля и дружба глав Турции и Азербайджана играют решающую роль в поощрении сотрудничества стран - Джевдет Йылмаз

БАКУ /Trend/ - Решимость, воля и дружба Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Азербайджана Ильхама Алиева играют решающую роль в поощрении сотрудничества двух братских стран по всем направлениям.

Об этом сказал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на совместной с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым пресс-конференции в Анкаре 8 мая, сообщает Trend.

Джевдет Йылмаз отметил, что по итогам предыдущего заседания межправительственной комиссии, из 86 запланированных сторонами вопросов 64 были успешно реализованы.

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