В Азербайджане прошли тренинги в поддержку подготовки Двухгодичного отчета о прозрачности по изменению климата

БАКУ /Trend/ - 6-7 мая 2024 года в рамках председательства Азербайджана в COP29 в Баку экспертами Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) были проведены тренинги с участием соответствующих государственных структур с целью поддержки подготовки Двухгодичного отчета о прозрачности (BTR), ключевого компонента Усовершенствованной структуры прозрачности (ETF) в соответствии с Парижским соглашением.

Как сообщает в среду Trend, заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, выступая на церемонии открытия мероприятия, подчеркнул, что презентация Двухгодичных отчетов о прозрачности странами, в том числе Азербайджаном, является одним из приоритетных направлений председательства в COP29. В связи с этим он призвал соответствующие государственные структуры Азербайджана в кратчайшие сроки внести свой вклад в разработку Двухгодичного отчета Азербайджана о прозрачности по изменению климата.

В ходе двухдневных тренингов представители секретариата РКИК ООН проинформировали участников об основных элементах Усовершенствованной структуры прозрачности, методах, процедурах и руководящих принципах в этой области, а также об использовании нового электронного программного обеспечения в процессе разработки Двухгодичного отчета о прозрачности.

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