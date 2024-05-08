В Анкаре прошло заседание Совместной межправкомиссии Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - 8 мая в Анкаре состоялось 11-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.

Как сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана, в заседании, проведенном под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза, приняли участие руководители соответствующих государственных структур обеих стран.

На заседании было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Турцией в результате совместных усилий Президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана достигли сегодня наивысшего уровня стратегического партнерства и союзничества.

Была выражена глубокая благодарность руководству Турции и всему братскому турецкому народу за политическую и моральную поддержку, оказанную Азербайджану в период 44-дневной войны.

В ходе заседания была оценена динамика развития связей между Азербайджаном и Турцией в различных сферах, в частности, в экономике, торговле, инвестициях, транспортно-транзитном, энергетическом, промышленном, сельскохозяйственном, гуманитарном и других направлениях.

Было выражено удовлетворение тем, что Турция является одним из основных партнеров Азербайджана как в импорте, экспорте, так и в торговом обороте.

Отмечено, что в 2023 году взаимная торговля выросла на 31%, до рекордных 7,65 миллиарда долларов. Было заявлено, что правительства двух стран намерены и впредь прилагать совместные усилия для достижения поставленной главами государств цели по доведению объема торгового оборота до 15 млрд долларов США.

Стороны подчеркнули важную роль крупных проектов, возникших в результате азербайджано-турецкого сотрудничества, в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Проект газопровода Игдыр-Нахчыван был расценен как один из актуальных вопросов энергетической повестки дня.

Было высоко оценено развитие сотрудничества в области транспорта и отмечено, что в 2023 году общий объем перевезенных грузов между двумя странами вырос на 42,5%.

Отмечено, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс имеет важное значение с точки зрения расширения транзитных возможностей двух стран. Ввод железной дороги в эксплуатацию в ближайшее время после работ по расширению позволит довести объем перевозимых по БТК грузов до 5 млн тонн. Была подчеркнута важность реализации проекта железной дороги Карс-Нахчыван с точки зрения обеспечения прямого железнодорожного сообщения между основной частью Азербайджана и Турцией. До внимания турецкой стороны было доведено, что азербайджанская сторона уже начала работы по реконструкции соответствующей железнодорожной линии в Нахчыване.

На заседании были обсуждены вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией по всем направлениям, включая инвестирование, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, управление водными ресурсами, в частности охрану и рациональное использование водных ресурсов бассейна рек Араз и Кура, борьбу с изменением климата, подготовку к COP29, здравоохранение, культуру, туризм и другие.

В заключение премьер-министр Али Асадов и вице-президент Джевдет Йылмаз подписали Протокол 11-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой и План деятельности, охватывающий ряд направлений сотрудничества.

Также между двумя странами были подписаны "Соглашение о сотрудничестве в области водного хозяйства между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики", "Меморандум о взаимопонимании между министерством экономики Азербайджанской Республики и министерством торговли Турецкой Республики о создании совместной рабочей группы по упрощению торговли", "Декларация о намерениях между Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики и министерством сельского хозяйства и лесного хозяйства Турецкой Республики о сотрудничестве в борьбе с заболеваниями животных" и "Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики и Турецко-азербайджанским деловым советом Комитета внешнеэкономических связей (DEIK)".

Затем премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов и вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз выступили с заявлениями для прессы.

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