Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Объявлен график игр XXXV тура Премьер-лиги Азербайджана

Общество Материалы 8 мая 2024 21:21 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Объявлен график игр XXXV тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

В матче открытия тура «Карабах» примет «Туран Товуз». После этой встречи состоится церемония награждения чемпиона.

Все матчи тура, который продлится три дня, будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «CBC Sport».

Азербайджанская Премьер-лига
XXXV тур
17 мая (пятница)
"Карабах" - "Туран Товуз"
Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова, 20:30

18 мая (суббота)
«Сабах» – «Сумгайыт»
«Банк Республика Арена», 17:00

«Сабаил» — «Нефтчи».
«АСКО Арена», 17:00

«Кяпаз» – «Зира»
Товузский городской стадион, 17:00

19 мая (воскресенье)
«Габала» – «Араз-Нахчыван»
Габалинский городской стадион, 16:00.

Лента

Лента новостей

Читать все новости