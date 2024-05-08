БАКУ /Trend/ - Объявлен график игр XXXV тура Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.
В матче открытия тура «Карабах» примет «Туран Товуз». После этой встречи состоится церемония награждения чемпиона.
Все матчи тура, который продлится три дня, будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «CBC Sport».
Азербайджанская Премьер-лига
XXXV тур
17 мая (пятница)
"Карабах" - "Туран Товуз"
Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова, 20:30
18 мая (суббота)
«Сабах» – «Сумгайыт»
«Банк Республика Арена», 17:00
«Сабаил» — «Нефтчи».
«АСКО Арена», 17:00
«Кяпаз» – «Зира»
Товузский городской стадион, 17:00
19 мая (воскресенье)
«Габала» – «Араз-Нахчыван»
Габалинский городской стадион, 16:00.