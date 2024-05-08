Казахстан хочет использовать ИИ в железнодорожных перевозках

БАКУ /Trend/ - Казахстан планирует уже в следующем году использовать в железнодорожных перевозках элементы искусственного интеллекта.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Казахстана Кассым-Жомарт Токаев, выступая на юбилейном саммите Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Москве.

«Железнодорожная отрасль Казахстана получит новый импульс к развитию за счет создания единой цифровой экосистемы. Планируем уже в следующем году использовать в железнодорожных перевозках элементы искусственного интеллекта. Использование передовых технологий позволит значительно повысить эффективность перевозок и оптимизировать расходы, в том числе для наших партнеров», - сказал он.

По его словам, важно создать «бесшовную» логистику путем гармонизации тарифной политики и таможенных процедур, а также создания единого евразийского цифрового коридора.

«В качестве практической меры предлагаем приступить к внедрению механизма удаленной проверки всех товаросопроводительных документов с использованием QR-кодов и взаимного признания цифровых документов», - добавил Токаев.