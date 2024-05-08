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Армения прекращает участие в финансировании деятельности ОДКБ

Армения Материалы 8 мая 2024 18:29 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - Армения прекращает участие в финансировании деятельности ОДКБ, передает в среду Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Отметим, что ранее Пашиняна заявил, что ОДКБ не существует в качестве механизма, на который страны-члены, Россия, Армения и остальные, могут надеяться.

"И это обосновывается реакцией ОДКБ и заявлениями некоторых стран-членов. Наше общество нам говорит: почему вы продолжаете оставаться членом ОДКБ? Говоря откровенно, у меня нет ответа на этот вопрос", - сказал Пашинян.

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