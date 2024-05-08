Товарооборот Казахстана со странами ЕврАзЭС увеличился в 1,7 раза - Токаев

БАКУ /Trend/ - Товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза вырос в 1,7 раза.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Казахстана Кассым-Жомарт Токаев, выступая на юбилейном саммите Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Москве.

«За сравнительно небольшой период наш Союз трансформировался в важное и перспективное интеграционное объединение на международном пространстве. Совместными усилиями было принято более тысячи различных нормативных документов. Правильность выбранного вектора развития нашего объединения подтверждают макроэкономические итоги десятилетия. Так, торговый оборот Казахстана со странами – участницами Союза вырос в 1,7 раза, достигнув 28,5 миллиарда долларов, а экспорт – более чем в 2 раза», - сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза способствует поступательному развитию экономики Казахстана.

«Только по итогам прошлого года ВВП страны вырос на 5,1 %. Мы считаем это неплохим результатом», – добавил он.