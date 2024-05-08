Специалист минздрава Азербайджана об основных типах талассемии

БАКУ /Trend/ - Талассемия — это наследственное заболевание крови, которое передается ребенку от одного из родителей. Поскольку это врожденное заболевание, то оно проявляется с первых месяцев жизни, примерно в течение первых 6-ти месяцев.

Как сообщает Trend, об этом сказала специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, врач-гематолог Шахла Шабанова во время прямого эфира на официальной странице минздрава в Instagram.

"Существует два основных типа талассемических гемолитических анемий - Альфа-талассемия и Бета-талассемия. При Альфа-талассемии наблюдается полный или частичный дефицит альфа-цепей, а при Бета-талассемии — полный или частичный дефицит бета-цепей. Более распространенный вариант — это Бета-талассемия, которая, в свою очередь, делится на 4 подгруппы", - сказала она.

Ш.Шабанова отметила, что при подтипе "скрытый" носитель клинико-лабораторные изменения не проявляются, уровень ртути (Hg) в цельной крови обычно нормальный, а MCV (средний объем эритроцитов) относительно снижен. Во многих случаях Thalassemia Minima может остаться незамеченной, иногда при рождении ребенка с талассемией оба родителя считаются "скрытыми" носителями.

"При малой форме Бета-талассемии, если не проводить рутинный анализ крови, в большинстве случаев заболевание протекает спокойно, и пациент даже не подозревает, что он болен. Уровень гемоглобина иногда находится в пределах нормы, а иногда отличается от нормы на 1-2 г/дл. Изменения других показателей (высокие эритроциты, MCV, пониженный MCH и др.) обычно не характеризуются жалобами. У носителей талассемии ребенок получает дефектный ген от одного из родителей. Уровень Hg обычно составляет 9,5–11,5 г/дл, поэтому переливание крови не требуется. Также нет никакого специального лечения", - сказала гематолог.

Она отметила, что большая Бета-талассемия, или анемия Кули проявляется серьезными жалобами, необходимостью переливания крови каждые 2-3 недели.

"Для этого случая характерны изменения костной системы, увеличение селезенки и параллельно жалобы на перегрузку органов железом. Ребенок с диагнозом талассемия является носителем дефектного гена от обоих родителей. Промежуточная бета-талассемия представляет собой клиническое состояние средней тяжести между малой талассемией и большой талассемией. Уровень гемоглобина колеблется в пределах 6-9 г/дл, у пациентов бывают жалобы на анемию. При такой форме может потребоваться переливание крови несколько раз в течение жизни", - сказала она.

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