Казахстан планирует создать ряд новых трансграничных хабов

БАКУ /Trend/ - Казахстан планирует запуск 5 трансграничных транспортно-логистических хабов.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Казахстана Кассым-Жомарт Токаев, выступая на юбилейном саммите Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Москве.

«Приоритетным вопросом является модернизация и расширение транспортной и логистической инфраструктуры. Недаром говорят, что там, где прокладываются рельсы, открывается путь к новым возможностям <...> В рамках глобальной инициативы «Один пояс, один путь» построен казахстанский терминал в китайском городе Сиане, в котором формируется до 40 процентов объема контейнерных перевозок по маршруту «Китай – Европа». В планах также запуск 5 трансграничных транспортно-логистических хабов на границах с Россией, Китаем, Узбекистаном, Кыргызстаном и на Каспийском море», - сказал он.

По его словам, в Казахстане до 2030 года планируется отремонтировать 11 тысяч и проложить более 5 тысяч километров новых железных дорог.

Касым-Жомарт Токаев также рассказал, что в Казахстане по всему периметру страны начата масштабная модернизация международных автомобильных пунктов пропуска. Эти комплексные инфраструктурные решения будут способствовать дальнейшему сопряжению и расширению возможностей евразийских транспортных артерий.