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Джейхун Байрамов встретился с политическим директором МИД Израиля (ФОТО)

Политика Материалы 8 мая 2024 20:24 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов встретился с политическим директором МИД Израиля (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и политического директора министерства иностранных дел Государства Израиль Ализы Бин-Нун.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи обсуждались различные аспекты двусторонних и многосторонних отношений стран, в том числе экономические, в сфере безопасности, высоких технологий и др., текущая ситуация и перспективы сотрудничества в этих направлениях.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период.

Также состоялся обмен мнениями по международным и региональным вопросам, вызывающим широкую озабоченность.

В ходе визита израильской делегации состоялось очередное заседание в рамках политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Израиля. На консультациях делегацию Азербайджанской Республики возглавлял заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а израильскую - политический директор министерства иностранных дел Ализа Бин-Нун.

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Джейхун Байрамов встретился с политическим директором МИД Израиля (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с политическим директором МИД Израиля (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с политическим директором МИД Израиля (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с политическим директором МИД Израиля (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с политическим директором МИД Израиля (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с политическим директором МИД Израиля (ФОТО)
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