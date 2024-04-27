В Эр-Рияде проходят ежегодные совещания и золотой юбилей Группы Исламского банка развития (ФОТО)

ЭР-РИЯД /Trend/ - С 27 по 30 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят ежегодные совещания и золотой юбилей Группы Исламского банка развития (ИБР) под королевским патронажем Хранителя Двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда, передает в субботу Trend с места проведения мероприятий.

Тема совещаний 2024 года - «Дорожа прошлым, намечая будущее: оригинальность, солидарность и процветание». Данные собрания знаменуют собой 50-летие деятельности Банка для содействия социально-экономическому развитию в странах-участниц.

В рамках мероприятия планируется провести "круглый стол" на тему COP29 с участием представителей правительства Азербайджана.

Ожидается, что ежегодные совещания Группы и золотой юбилей ИБР, который является ведущим многосторонним банком развития в рамках сотрудничества в формате Юг-Юг, привлекут международное и региональное внимание. Ежегодные встречи будут включать в себя серию параллельных мероприятий с участием высокопоставленных представителей правительства, международных и региональных организаций, частного сектора, научных кругов и гражданского общества.

В мероприятиях примут участие министры экономики, планирования и финансов 57 стран-членов ИБР, а также представители международных и региональных финансовых институтов, исламских банков, компаний частного сектора, национальных и международных финансовых институтов развития, международных и региональных организаций, НПО, торгово-промышленных палат и деловых советов.

Встречи предоставят возможность изучить пути консолидации экономических отношений между странами-членами ИБР и максимизировать сотрудничество с участвующими финансовыми учреждениями.

В период ежегодных собраний ИБР также отмечается золотой юбилей Банка. Во время этого исторического собрания пройдет ряд форумов, семинаров и встреч, в том числе Круглый стол управляющих, 18-й Глобальный форум ИБР по исламским финансам, Форум частного сектора Группы ИБР, Форум арабской координационной группы, Генеральная ассамблея Федерации консультантов исламских стран (FCIC).

Исламский банк развития, получивший рейтинг ААА от крупнейших рейтинговых агентств мира, является новаторским многосторонним банком развития стран Глобального Юга. Руководствуясь принципами исламских финансов, Банк объединяет 57 стран-членов на четырех континентах. Его миссия состоит в том, чтобы дать людям возможность добиться масштабного экономического и социального прогресса, создав инфраструктуру, позволяющую им реализовать свой потенциал. ИБР со штаб-квартирой в Джидде, Королевство Саудовская Аравия, имеет региональные центры и центры передового опыта в 11 странах-членах. За прошедшие годы Банк превратился из единой структуры в Группу, состоящую из пяти организаций: Исламского банка развития (IsDB), Института Исламского банка развития (IsDBI), Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), Исламской корпорации развития частного сектора (ICD) и Международной исламской торгово-финансовой корпорации (ITFC).

Сотрудничество с Азербайджаном

С момента членства Азербайджана в 1992 году ИБР одобрял проекты экономической и социальной инфраструктуры, в основном в сфере энергетики, водоснабжения и канализации, а также городских услуг, и улучшал доступ к финансированию. В частности, финансирование Банка помогло стране достичь нижеследующих социально-экономических результатов.

В энергетическом секторе были установлены мощности по производству электроэнергии в 1060 МВт и мощности по производству возобновляемой энергии в 230 МВт. Кроме того, было построено 287 километров линий электропередачи и распределения, а также установлено или модернизировано 400 подстанций, что повысило национальную энергетическую безопасность и увеличило экспорт.

В секторе водоснабжения и санитарии было построено или восстановлено более 100 небольших сетей распределения питьевой воды в сельских общинах, обеспечивающих чистой и безопасной питьевой водой и базовыми санитарными услугами 75 000 человек в четырех регионах Азербайджана.

В секторе сельского хозяйства орошено около 85 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, а также предоставлено современное сельскохозяйственное оборудование для фермеров.

В финансовом секторе предприятиям частного сектора, включая малые и средние предприятия, пострадавшие от пандемии COVID-19, было предоставлено финансирование в размере 10 миллионов долларов США.

В конце января 2024 года ИБР и министерство экономики Азербайджана подписали Меморандум о взаимопонимании, устанавливающий рамки сотрудничества для Рамочной программы взаимодействия со странами (CEF) для Азербайджана на 2024-2026 годы.

CEF направлена на активизацию сотрудничества между Группой ИБР и Азербайджаном, расширение потенциальных областей сотрудничества и усиление поддержки Банка в ускорении социально-экономического развития в стране.

CEF ИБР для Азербайджана будет основана на трех столпах, а именно: 1) развитие экологически чистой, устойчивой инфраструктуры, включая поддержку реконструкции Карабаха, возобновляемых источников энергии, региональных связей и устойчивой добычи углеводородных ресурсов; 2) поддержка роста, основанного на производительности в конкурентоспособной и диверсифицированной экономике, включая развитие частного сектора, экспорт и инновации в сельском хозяйстве, а также экосистему "халяль", и 3) сквозные области, такие как цифровая трансформация, исламские финансы, сотрудничество Юг-Юг и развитие потенциала.

X: @Lyaman_Zeyn