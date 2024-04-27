Иран представит новые спутники

БАКУ /Trend/ - Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Исса Зарепур обнародовал планы страны по производству и запуску спутников, передает Trend.

Зарепур подчеркнул предстоящие космические начинания Ирана в текущем году, отметив, что в ближайшие два месяца планируется запуск новых спутников.

Он также упомянул успехи в охвате интернетом, отметив, что более 7 000 000 домашних хозяйств в настоящее время имеют доступ в интернет, охватывая более трети территории страны. Зарепур выдвинул амбициозные цели на предстоящий год, направленные на расширение охвата интернетом до минимум 14 000 000 домохозяйств.

Министр также подчеркнул необходимость увеличения количества подключений к оптоволокну и выразил уверенность в росте подписок в этом году. Он признал, что достижение поставленных целей, таких как увеличение количества абонентов, является сложной задачей.

Зарепур также сообщил о прогрессе в разработке спутников, подчеркнув значимость наличия большего количества спутников на низкой околоземной орбите. Он выразил гордость за достижения иранских ученых в этой области и выразил оптимизм относительно будущих шагов Ирана в развитии телекоммуникационных спутников и спутников обработки изображений.