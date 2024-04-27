Тегеран и Ашхабад обсуждают расширение взаимодействия в электроэнергетической сфере

БАКУ /Trend/ - Высокопоставленная делегация из Туркменистана прибыла в Тегеран с целью укрепления сотрудничества в области электроэнергетики и энергетики, сообщил генеральный директор внешнеторгового ведомства Иранской компании по производству и распределению электроэнергии (TAVANIR), Мехрдад Эклими, передает Trend.

Он добавил, что на площадке компании прошла встреча на экспертном уровне с целью расширения отношений между двумя странами в данной сфере.

В ходе встречи стороны обсудили возможности расширения общих мощностей и сотрудничества в финансировании проекта совместного предприятия по строительству третьей линии электропередачи между двумя государствами. После запуска этой линии электропередачи пропускная способность электросоединения между двумя соседними странами увеличится в три раза, подчеркнул Эклими.

Также была проведена встреча на экспертном уровне для развития и укрепления сотрудничества с соседними государствами в области поставок электроэнергетического оборудования и предоставления технических и инженерных услуг в этой отрасли.