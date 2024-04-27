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Тегеран и Ашхабад обсуждают расширение взаимодействия в электроэнергетической сфере

В мире Материалы 27 апреля 2024 08:06 (UTC +04:00)
Тегеран и Ашхабад обсуждают расширение взаимодействия в электроэнергетической сфере

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Высокопоставленная делегация из Туркменистана прибыла в Тегеран с целью укрепления сотрудничества в области электроэнергетики и энергетики, сообщил генеральный директор внешнеторгового ведомства Иранской компании по производству и распределению электроэнергии (TAVANIR), Мехрдад Эклими, передает Trend.

Он добавил, что на площадке компании прошла встреча на экспертном уровне с целью расширения отношений между двумя странами в данной сфере.

В ходе встречи стороны обсудили возможности расширения общих мощностей и сотрудничества в финансировании проекта совместного предприятия по строительству третьей линии электропередачи между двумя государствами. После запуска этой линии электропередачи пропускная способность электросоединения между двумя соседними странами увеличится в три раза, подчеркнул Эклими.

Также была проведена встреча на экспертном уровне для развития и укрепления сотрудничества с соседними государствами в области поставок электроэнергетического оборудования и предоставления технических и инженерных услуг в этой отрасли.

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