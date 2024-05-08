Представители омбудсмена посетили Бакинский следственный изолятор

БАКУ /Trend/ - По поручению уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой состоялось очередное посещение в рамках Национального превентивного механизма.

Как сообщили Trend в аппарате омбудсмена, члены Национальной превентивной группы, в соответствии с Конституционным законом "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики" и рядом других документов, посетили Бакинский следственный изолятор Пенитенциарной службы министерства юстиции.

Во время посещения члены НПГ, один из которых является врачом, провели в конфиденциальном порядке встречи с лицами, содержащимися в учреждении, в том числе с Алескером Мамедли, Русланом Иззетли, Авазом Зейналлы, Ульви Гасанлы, Севиндж Аббасовой, Наргиз Абсаламовой, Эльнарой Гасымовой, Хафизом Бабалы, Имраном Велиевым и Теймуром Керимовым, были изучены условия их содержания и состояние здоровья, выслушаны их обращения.

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