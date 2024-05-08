57 стран выразили обеспокоенность судьбой азербайджанцев, насильно изгнанных из Армении - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), прошедшем 4-5 мая 2024 года в Банжуле (Гамбия), 57 стран-членов организации выразили обеспокоенность судьбой азербайджанцев, насильно изгнанных из Армении, а также выразили поддержку их мирному, безопасному и достойному возвращению на родные земли.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Кроме того, главы государств и правительств жестко осудили осквернение и разрушение мусульманского культурного наследия в Армении.

Община Западного Азербайджана искренне приветствует это решение саммита ОИС. Этим решением ОИС стала первой международной организацией, выразившей поддержку возвращению изгнанных из Армении азербайджанцев.

Община Западного Азербайджана уверена, что однозначная поддержка ОИС вопроса Западного Азербайджана будет способствовать мирному возвращению азербайджанцев, изгнанных из Армении, в свои дома", - говорится в заявлении.

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