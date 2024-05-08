Средний коридор в обозримом будущем станет важнейшей частью глобальной цепочки поставок - китайский эксперт

БАКУ /Trend/ - Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Средний коридор) в обозримом будущем станет важнейшей частью глобальной цепочки поставок.

Об этом сообщил Trend старший научный сотрудник китайского аналитического института "Тайхэ" Дин Цзяньвэй.

"В обозримом будущем Транскаспийский международный транспортный маршрут вступит в новый цикл ускоренного развития и станет новым крупным торговым маршрутом в Евразии и важной частью глобальной цепочки поставок. В данном транспортном маршруте будет участвовать все больше и больше стран, а объем грузовых перевозок значительно увеличится", - сказал он.

В то же время, по его словам, будущее развитие Среднего коридора не будет гладким и столкнется со многими рисками и проблемами.

"Оно неизбежно будет подвержено влиянию геополитики, особенно различных сил, которые сосредоточены на коридоре из собственных геополитических амбиций. Битва за доминирование усилится", - подчеркнул он.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.