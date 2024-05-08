США завершили строительство плавучего пирса в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - США завершили строительство системы плавучих пирсов (JLOTS) для приема гуманитарной помощи на побережье сектора Газа.

Как передает Trend, об этом сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, строительство двух частей JLOTS завершено и сооружение ожидает окончательного перемещения в море.

Она добавила, что на данный момент погодные условия - ветер и сильное волнение моря - не позволяют военным перенести пирс и разместить его вблизи побережья сектора Газа, поэтому вся конструкция по-прежнему находится в порту Ашдода. Пентагон надеялся, что пирс удастся разместить «к концу этой недели».