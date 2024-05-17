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"Новый Паваротти" из Италии откроет летний сезон в Бакинской филармонии

Культура Материалы 17 мая 2024 15:22 (UTC +04:00)
"Новый Паваротти" из Италии откроет летний сезон в Бакинской филармонии

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 31 мая состоится торжественное открытие летнего концертного сезона с участием звезды мировой оперной сцены из Италии, тенора Фабио Андреотти, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Фабио Андреотти нередко называют "новым Паваротти" за сходство тембра его голоса с легендарным певцом.

Фабио Андреотти выступит в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева. В программе прозвучат знаменитые арии и чарующие неаполитанские песни.

Впервые летняя сцена будет украшена бесчисленным множеством ароматных цветущих роз, что максимально усилит впечатления зрителей от каждого концерта и придаст музыкальным вечерам атмосферу романтики, мечтательности и нежности.

До самой осени летний концертный сезон филармонии будет радовать публику выступлениями известных артистов и восходящих талантов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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