В Отдельной общевойсковой армии Азербайджана выполняется сезонное обслуживание всех видов вооружения и техники (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соединениях, частях и подразделениях Отдельной общевойсковой армии выполняется сезонное обслуживание всех видов вооружения и техники.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"В соединениях, частях и подразделениях Отдельной общевойсковой армии проведены занятия, направленные на поддержание вооружения и техники в исправном состоянии, их использование в соответствии с инструкцией, а также обеспечение сезонного технического обслуживания.

На занятиях до сведения личного состава была доведена важность соблюдения правил надлежащей эксплуатации каждого вида вооружения и военной техники, личному составу было на практике продемонстрировано техническое обслуживание вооружения и техники в соответствии с требованиями сезона, замена частей и механизмов.

После занятий в подразделениях началось плановое сезонное обслуживание автомобильной и бронетехники, средств авиационной и противовоздушной обороны, оборудования связи, ракетно-артиллерийского вооружения, стрелкового оружия и боеприпасов.

Отметим, что надлежащее обслуживание техники способствует поддержанию высокой боеспособности подразделений", - говорится в сообщении ведомства.

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