Конгресс SHE вновь проводится в Баку

БАКУ /Trend/ - SHE Congress, одно из крупнейших мероприятий региона, посвященных женскому лидерству, возвращается в шестой раз! В этом году событие состоится 22 мая в Центре Гейдара Алиева и будет сфокусировано на актуальных темах и вызовах, с которыми сталкиваются женщины в бизнесе и личном развитии. Темой конгресса станет «Живи здесь и сейчас» (The Power of Now: Live the Moment!).

SHE (Smart, Happy, Equal) Congress представляет собой уникальную платформу, объединяющую экспертов, бизнес-лидеров и предпринимателей. С момента своего основания в 2017 году, SHE Congress способствует личностному и профессиональному развитию женщин, предоставляя возможности для общения, обучения и обмена опытом. Сегодня SHE Congress является важным событием в сфере женского лидерства в Азербайджане и за его пределами.

Женское предпринимательство играет ключевую роль в экономике, создавая рабочие места и стимулируя инновации. Исследования показывают, что рост числа женщин в бизнесе улучшает социально-экономические условия, такие как уровень образования и качество жизни.

SHE Congress активно поддерживает права и возможности женщин, внося значительный вклад в достижение Целей Устойчивого Развития (Sustainable Development Goals).

Мероприятие соберет предпринимательниц, бизнес-лидеров, государственных чиновников и экспертов для обсуждения ключевых вопросов, связанных с личностным и профессиональным ростом, развитием женского предпринимательства и созданием благоприятных условий для успешного ведения бизнеса.

В рамках конгресса пройдут интересные панельные дискуссии на такие темы, как финансы, развитие навыков и компетенций, управление бизнесом и другие. Участники смогут обменяться опытом, узнать о передовых практиках и наладить полезные связи.

Проведение таких мероприятий имеет огромное значение. Они создают платформу для поддержки и вдохновения женщин, способствуют обмену опытом и знаниями, предоставляют возможности для налаживания профессиональных связей и решения актуальных проблем. Более того, такие мероприятия укрепляют женское лидерство и вносят значительный вклад в экономическое развитие и достижение Целей Устойчивого Развития.

«За последние пять лет SHE Congress стал больше, чем ежегодное мероприятие. Мы стремимся создать пространство, где женщины могут найти вдохновение, поддержку и знания для роста своего бизнеса и личностного развития. На сцене конгресса всегда самые интересные спикеры из Азербайджана и со всего мира, чтобы аудитория в нашей стране могла услышать их и вдохновиться их опытом и идеями. Мы надеемся, что очередной SHE Congress станет местом для обмена идеями и поможет участницам достичь новых высот в своих профессиональных и личных усилиях,» - отметила основатель SHE Congress, предприниматель Татьяна Микаилова.

В этом году проведение когресса поддерживается крупными партнерами, среди которых Центр Гейдара Алиева, KOBIA, Yelobank, Azercell, Mastercard, UN Global Compact, Crimson Education и Baku Media Center.

Медиа-партнерами стали BizimYol, Financetime, Rockvell.