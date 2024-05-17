Центр анализа и координации 4IR готов оказать содействие бизнесу и госструктурам Азербайджана перед COP29

БАКУ/Trend/ - Центр анализа и координации 4-ой индустриальной революции (4IR) Азербайджана готов оказать содействие бизнесу и госструктурам перед COP29.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал исполнительный директор данного центра Фариз Джафаров на конференции "Рост амбиций, стимулирование действий. Устойчивый бизнес.COP29".

Он сообщил о важности внедрения новейших технологий и использования искусственного интеллекта в "зеленой" экономике Азербайджана.

По словам Джафаров, центром реализуется 16 инициатив по новейшим технологиям в Азербайджане.

"Есть интерес к проектированию "зеленых" зданий, внедрению нанотехнологий для выпуска солнечных панелей, современных систем очистки и опреснения воды. В Баку создан Next Generation Technology Centre", - подчеркнул он.

Джафаров упомянул, что центр находится в постоянном взаимодействии с правительством Азербайджана по процессам энергетического перехода.

"Перед COP29 мы готовы оказать посильное содействие бизнесу и государственным структурам Азербайджана", - добавил Джафаров.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!