Huawei представила Интеллектуальную сеть Xinghe для ускорения цифрового развития на Ближнем Востоке и в Центральной Азии

БАКУ/Trend/ - Компания Huawei провела в городе Баку региональное мероприятие Tech Carnival & Partner Summit 2024 для региона Ближнего Востока и Центральной Азии.

Как сообщает Trend, уделяя особое внимание бизнесу, отраслям и экосистемам, на мероприятии тщательно были рассмотрены возможности и проблемы, с которыми сталкиваются отрасли по мере их развития.

Этот саммит - не просто очередное отраслевое мероприятие, это грандиозное событие, которое находит отклик во всем регионе Ближнего Востока и Центральной Азии.

Будучи крупнейшим в своем роде на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, мероприятие собрало огромную аудиторию и получило высокую оценку партнеров и клиентов. Это важное событие, поскольку оно представило собой слияние инноваций, технологий и сотрудничества, призванных повлиять на будущее цифрового ландшафта в регионе.

На Tech Carnival & Partner Summit 2024 компания Huawei представила свои продукты и решения интеллектуальной сети Xinghe (Xinghe Intelligent Network), которые охватывают все сценарии, включая кампусные сети, глобальные вычислительные сети (WAN), сети центров обработки данных (DCN) и сетевую безопасность, подходящие также для коммерческого и дистрибьюторского бизнеса.

Эти специализированные предложения и аналитическая информация позволяют заказчикам использовать новые возможности для интеллектуального развития и максимизировать производительность с использованием цифровых технологий.

Стивен Йи, президент подразделения Huawei на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, выступил со вступительной речью на Tech Carnival & Partner Summit 2024 года на тему "Совместное построение цифрового и интеллектуального Ближнего Востока и Центральной Азии".

"Huawei стремится ускорить интеллектуальную цифровую трансформацию в регионе Ближнего Востока и Центральной Азии, используя передовые технологии полного цикла в области связи, информационных технологий, искусственного интеллекта и облачных сервисов, а также глубокие отраслевые знания и надежные партнерские отношения. Мы стремимся превратить регион в центр инноваций и устойчивого успеха в эту эпоху преобразований", - сказал он.

Заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Аллахверан Исмаилов подчеркнул важность кибербезопасности, выделив различные национальные вызовы, такие как киберугрозы.

"Чтобы гарантировать, что прогресс в области технологий, цифровизации, кибербезопасности и применения искусственного интеллекта стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, мы активно проводим ряд инициатив, направленных на полное использование потенциала ИКТ-технологий. Более того, при решении различных вопросов национальной кибербезопасности, включая сетевые угрозы, защиту критически важной инфраструктуры, защиту данных, а также утечки конфиденциальной информации, мы усиливаем сотрудничество с партнерами, такими как Huawei и другими, с целью создания более устойчивой цифровой инфраструктуры", - добавил он.

Вице-президент по маркетингу ИКТ и продажам решений Huawei Дэвид Ши рассказал о стремлении Huawei постоянно ускорять цифровую и интеллектуальную трансформацию в этом регионе, выводя экономический рост на новый уровень, подчеркнул ключевую роль компании в качестве "ускорителя" интеллектуальной экономики путем разработки сценариев индустриальных решений. Он отметил главную роль Huawei в построении "магистрали" интеллектуальной экономики с помощью передовой инфраструктуры ИКТ, а также богатого партнерского и экосистемного окружения со все большим числом "соратников".

После церемонии открытия мероприятия начался саммит Huawei Network Summit.

Директор подразделения по ИКТ-решениям и продуктам Huawei Ян Чаобин подчеркнул важность сотрудничества для продвижения развития интеллектуальных технологий во время саммита. Он отметил, что совместная работа необходима для ускорения прогресса на пути к более развитому миру. Кроме того, Ян Чаобин подтвердил приверженность Huawei инновациям в области сетевых технологий и сотрудничеству с клиентами и партнерами в целях создания сетевой инфраструктуры на базе Net5.5G, способной обеспечить все отрасли интеллектуальными данными.

Президент линейки продуктов для передачи данных Huawei Леон Ван в своем выступлении рассказал о планах компании.

"Все отрасли ускоряют интеллектуальную трансформацию, а сети развиваются в направлении интеллектуальных возможностей. Таким образом, мы полностью обновляем наши решения для передачи данных от Интеллектуальной Облачной сети (Intelligent Cloud-Network) до Интеллектуальной сети Xinghe (Xinghe Intelligent Network) на базе Net5.5G, тем самым создавая сетевую основу для интеллектуальной эпохи", - подтвердил он.

Безусловно, в Азербайджане существует большой потенциал для развития промышленности благодаря постоянному развитию интеллектуальных технологий, включая Интеллектуальную сеть Xinghe от Huawei. Азербайджанские предприятия могут повысить эффективность работы и упростить процедуры, используя возможности Интеллектуальной сети Xinghe. Это может способствовать общему росту и конкурентоспособности за счет повышения производительности и экономии средств.

Кроме того, внедрение Интеллектуальной сети Xinghe может способствовать интеграции интеллектуальных методов производства, позволяя промышленным предприятиям внедрять автоматизацию, анализ данных и профилактическое обслуживание. Это не только упрощает операционную деятельность, но и позволяет компаниям принимать решения, основанные на данных, способствуя инновациям и гибкости в соответствии с требованиями рынка.

Более того, использование Интеллектуальной сети Xinghe может проложить путь к укреплению системы сотрудничества и партнерских отношений в промышленном секторе Азербайджана.

Компания Huawei, основанная в 1987 году, является ведущим мировым поставщиком информационно-коммуникационной инфраструктуры (ИКТ) и интеллектуальных устройств. Около 207 000 ее сотрудников работает более чем 170 странах и регионах, обслуживая более трех миллиардов человек по всему миру.