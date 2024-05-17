Ереван предложил Москве вывести российских пограничников из 17 погранпунктов на границе с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Ереван предложил Москве вывести российских пограничников из аэропорта "Звартноц", 17 пограничных пунктов на армяно-азербайджанской границе и 2 базы обеспечения российских миротворцев в Сисиане и Горисе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в эфире армянского Общественного телевидения сказал секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

"Российская сторона это предложение приняла и спросила, предлагает ли Ереван вывести пограничников с армяно-турецкой и армяно-иранской границ? Мы ответили, что в связи с этим есть договоры, и в данный момент вопрос вывода российских пограничников оттуда мы не обсуждаем", - подчеркнул он.

Отметим, что недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские пограничники по просьбе армянской стороны останутся на армяно-турецкой и армяно-иранской границах.

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