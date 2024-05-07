Азербайджан является предпочтительным направлением для туристов из стран Персидского залива

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является наиболее предпочтительным направлением для туристов из стран Персидского залива.

Об этом во вторник сказали Trend в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

В отчете, подготовленном по странам-членам Совета сотрудничества стран Персидского залива (ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Кувейт), Азербайджан с 38 процентами занял первое место среди 10 стран, предпочтительных в качестве направления для путешествий.

Отчет под названием "Connecting Travel Insight Report" подготовлен известной компанией Jacobs Media и представлен 7 мая в рамках "ATM Dubai 2024". Помимо Азербайджана, в десятку вошли такие страны, как Египет, Таиланд, Великобритания, Италия, Франция, Грузия, Швейцария, Турция и Мальдивская Республика.

В своем выступлении на мероприятии генеральный директор Всемирной организации путешествий и туризма (WTTC) Джулия Симпсон отметила, что Азербайджан также присоединяется к программе "Основы устойчивости отелей", высоко оценив эту инициативу.

Отметим, что в январе-апреле 2024 года в Азербайджане наблюдался рост на 51 процент числа путешественников из стран Ближнего Востока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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