В Азербайджане перевод студентов из вуза в вуз будет осуществляться по новым правилам

БАКУ /Trend/ - Перевод студентов из вуза в вуз будет осуществляться по новым правилам.

Как сообщает Trend, об этом сказала в пятницу директор Государственного агентства Азербайджана по науке и высшему образованию Улькяр Саттарова в интервью официальному сайту агентства.

По ее словам, порой молодые люди осознают, что ошиблись в выборе будущего направления деятельности, однако изменить это одномоментно невозможно.

"Для исправления этой ошибки студенты могут воспользоваться системой трансфера, который осуществляется один раз в год. В этом году также будет проводиться трансфер - в летние месяцы и по новым правилам. Впервые это передано на усмотрение университетов. В процессе будут участвовать как передающая, так и принимающая студента сторона. А мы будем выступать больше в роли наблюдателя и регулятора", - сказала директор агентства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!