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Президент Ильхам Алиев: Перевозка больших объемов грузов по коридору Восток-Запад и в обратном направлении еще больше укрепит наши отношения с Болгарией

Политика Материалы 8 мая 2024 13:56 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Перевозка больших объемов грузов по коридору Восток-Запад и в обратном направлении еще больше укрепит наши отношения с Болгарией

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БАКУ/Trend/ - Благодаря азербайджанским инвестициям несколько дней назад полностью завершилась модернизация железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Болгарии Руменом Радевым.

Подчеркнув, что пропускная способность этой железной дороги возросла в несколько раз, глава государства сказал: «Этот проект, инициированный в свое время Азербайджаном, благодаря расширившимся сегодня возможностям сыграет важную роль как значимый сегмент Среднего коридора. Перевозка еще больших объемов грузов по коридору Восток-Запад и в обратном направлении еще больше укрепит наши отношения».

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