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Завершилась выплата пенсий за май по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району

Общество Материалы 8 мая 2024 12:48 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты, подведомственный министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, осуществил выплату пенсий за май в городах Баку и Сумгайыт, а также в Абшеронском районе.

Об этом в среду Trend сообщили в Госфонде социальной защиты.

Было отмечено, что в ближайшие дни будут выплачены пенсии за май по другим регионам, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.

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