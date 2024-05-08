В Каире начался очередной раунд переговоров по ситуации в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - Начался очередной раунд переговоров между делегацией палестинского движения ХАМАС и группой посредников из Египта, Катара и США по урегулированию в секторе Газа, сообщают египетские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, переговоры проходят в столице Египта Каире.

Сообщается, что члены делегации намерены завершить обсуждение возможности достижения прекращения огня в секторе Газа.

Отметим, что 7 октября 2023 года на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.