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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приглашен на COP29

Зеленая экономика Материалы 8 мая 2024 17:44 (UTC +04:00)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану будет представлено официальное письмо Президента Азербайджана Ильхама Алиева с приглашением принять участие в COP29.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов во время своего выступления на пресс-конференции после заседания Совместной турецко-азербайджанской экономической комиссии.

Премьер-министр отметил, что сегодня азербайджанская делегация будет принята Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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