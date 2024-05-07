В Баку прошло заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 6-7 мая 2024 года в Баку состоялось седьмое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в переговорах принимали участие делегации от Азербайджанской Республики (глава делегации – С.Шарифов), Исламской Республики Иран (глава делегации – А.Джахангири), Республики Казахстан (глава делегации – З.Аманжолова), Российской Федерации (глава делегации – М.Петраков) и Туркменистана (глава делегации – М.Атаджанов).

Председательствующим на заседании был глава азербайджанской делегации С.Шарифов.

В ходе заседания стороны продолжили обсуждение методики установления прямых исходных линий на Каспии.

На заседании также состоялся обзор сотрудничества на Каспии.

Делегации выразили свою благодарность Азербайджанской Республике за высокий уровень организации встречи.

Следующее заседание рабочей группы состоится 24-27 июня 2024 года в Исламской Республике Иран.

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