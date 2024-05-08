Болгария входит в ТОП-10 экспортных рынков Азербайджана - Сахиб Мамедов

БАКУ /Trend/ - Болгария входит в ТОП-10 экспортных рынков Азербайджана, и по сравнению с 2023 годом торговый оборот вырос многократно, сказал в ходе "круглого стола" компаний Азербайджана и Болгарии заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов, передает в среду Trend.

Он подчеркнул, что только за первый квартал 2024 года взаимная торговля выросла почти в 4 раза - до 153 миллионов долларов США, а экспорт Азербайджана в Болгарию увеличился более чем в 4 раза - до 146 миллионов долларов США.

"Развитие наших отношений базируется на 65 документах. Сотрудничество выходит за рамки традиционной торгово-инвестиционной деятельности. Мы сотрудничаем и на многосторонней основе (недавний твиннинг-проект на 2,1 млн евро) в рамках проектов Евросоюза. Все это демонстрирует нашу приверженность сотрудничеству и партнерству в различных направлениях», - сказал Мамедов.

Он пригласил компании Болгарии осуществлять проекты в экономических зонах Азербайджана и на освобожденных территориях страны.

Отметим, что в Баку начал работу азербайджано-болгарский бизнес-форум, организованный Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) при поддержке министерства экономики.

В форуме также принимают участие председатель Болгарско-азербайджанской торгово-промышленной палаты Димитар Братанов, заместитель исполнительного директора AZPROMO Зохраб Гадиров.

Кроме того, в форуме принимают участие официальные лица и около 120 бизнесменов, представляющих, в частности, сферы промышленности, транспорта, логистики, сельского хозяйства, ИКТ, а также нефтегазовую, строительную, инженерную, мебельную, страховую, консалтинговую и торговую отрасли.