Великий лидер Гейдар Алиев имел исторические заслуги не только в Азербайджане, но и на территории бывшего СССР - Генпрокурор Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Великий лидер Гейдар Алиев имел исторические заслуги не только в Азербайджане, но и на территории бывшего СССР.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев во время выступления на мероприятии, посвященном 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

По его словам, широкомасштабная деятельность великого лидера не ограничивалась Азербайджаном, а распространилась за его пределами.

"Великий лидер Гейдар Алиев имел исторические заслуги не только в Азербайджане, но и на территории бывшего СССР. В период упадка экономики Советского союза, в результате заслуг Г. Алиева было завершено строительство БАМа.

Великий лидер Гейдар Алиев предвидел сегодняшний Азербайджан", - добавил К.Алиев.

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