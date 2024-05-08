Болгария предлагает "SILK Way" создать совместную региональную авиакомпанию

БАКУ /Trend/ - Болгария предлагает азербайджанской компании "SILK Way" создать совместную региональную авиакомпанию с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает Trend, об этом сказал исполнительный директор болгарской компании "DRONAMICS" Свилен Рангелов на "круглом столе" с участием компаний Азербайджана и Болгарии.

С. Рангелов отметил, что его компания занимается авиаперевозками с использованием дронов дальнего действия.

Он предлагает создать региональную авиакомпанию, которая будет заниматься этим бизнесом совместно с «SILK Way».

Отметим, что в Баку начал работу азербайджано-болгарский бизнес-форум, организованный Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) при поддержке министерства экономики.

В форуме принимают участие официальные лица и около 120 бизнесменов, представляющих, в частности, сферы промышленности, транспорта, логистики, сельского хозяйства, ИКТ, а также нефтегазовую, строительную, инженерную, мебельную, страховую, консалтинговую и торговую отрасли.