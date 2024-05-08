Принимаются все необходимые меры для размещения гостей, которые приедут на COP29 - Кянан Гасымов

БАКУ /Trend/ - Принимаются все необходимые меры для размещения гостей, которые приедут на COP29.

Как сообщает в среду Trend, об этом сегодня на мероприятии рабочей группы "Развитие туризма" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджанской Республики на тему "Состояние реализации Плана действий на 2023 год и предстоящие приоритеты" заявил руководитель Аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов.

Он отметил, что мероприятие COP29 является самым масштабным с точки зрения количества участников.

"Азербайджан начал процесс подготовки после получения права на проведение этого мероприятия и прилагает серьезные усилия для проведения COP29 наряду с другими мероприятиями, которые он проводит до сих пор", - подчеркнул он.

Гасымов выразил надежду, что в связи с этим никаких проблем не возникнет.

"Есть два направления этих мер. С одной стороны - организационная работа, а с другой - политические месседжи, которые мы передаем больше через контент, и вопрос о том, какой вклад мы внесем в изменение климата во всем мире. Государственным агентством по туризму организована работа по обоим направлениям.

Мы наладили сотрудничество с туристической организацией, другими заинтересованными международными организациями по размещению будущих гостей, организации координационной работы в этом направлении, а также по снижению воздействия фонда изменения климата на туризм и продолжаем в быстром темпе работу в этом направлении. Мы выполняем свою работу так, чтобы позже не возникало никаких проблем. Мы также рассматриваем альтернативные варианты на случай, если возникнут трудности с гостиницами и другими местами размещения. Принимаются все необходимые меры для размещения будущих гостей", - добавил он.

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