ЕС заинтересован в расширении сотрудничества с Казахстаном в области ВИЭ – посол (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - ЕС заинтересован в расширении сотрудничества с Казахстаном в области возобновляемых источников энергии.

Об этом сказал в среду Trend посол ЕС в Казахстане Кестутис Янкаускас.

"Поскольку ЕС отказывается от ископаемого топлива, мы очень заинтересованы в расширении сотрудничества с Казахстаном в области возобновляемых источников энергии и новых "зеленых" технологий. Казахстан обладает огромной территорией, богатой солнечными и ветровыми ресурсами. В стране уже установлены некоторые мощности по производству возобновляемой энергии с помощью европейских инвесторов", - сказал посол.

По его словам, одним из крупнейших является немецко-шведский проект SVEVIND по производству "зеленого" водорода в Мангистауской области Казахстана.

"Через пару лет он не только обеспечит Казахстан "зеленым" водородом, что сделает его продукцию более конкурентоспособной на мировом рынке, но и позволит стране поставлять "зеленую" энергию в Европу. Транскаспийский международный транспортный маршрут будет иметь решающее значение для успеха проекта", - сказал Янкаускас.

Посол отметил, что европейские компании также успешно развивают проекты возобновляемой ветровой или солнечной энергии в Казахстане.

"Инициатива Team Europe по воде, энергии и изменению климата, которая объединяет деятельность государств-членов ЕС в Центральной Азии, начнет реализацию с первой программы стоимостью 20 миллионов евро и будет поддерживать региональное энергетическое сотрудничество и развитие энергосистемы. Наш опыт в Европе показывает, что такое сотрудничество будет стимулировать "зеленый" переход и сокращение выбросов", - добавил он.

Отметим, что установленные объекты возобновляемой энергетики в Казахстане по итогам 2023 года выработали 6,675 млрд кВтч электроэнергии. Этот объем составляет 5,92 процента от общего производства электроэнергии в 2023 году.

В настоящее время в стране имеется 147 объектов возобновляемой энергетики (свыше 100 кВт) установленной мощностью 2903,54 МВт: 59 ветроэлектростанций мощностью 1409,55 МВт; 46 солнечных электростанций мощностью 1 222,61 МВт; 39 гидроэлектростанций мощностью 269,605 МВт; три биогазовые электростанции мощностью 1,77 МВт.

К 2027 году Казахстан планирует ввести в эксплуатацию 25 проектов возобновляемой энергетики мощностью 599,85 МВт.