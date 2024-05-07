В Брюсселе обсуждена региональная динамика в процессе азербайджано-армянской нормализации

БАКУ /Trend/ - В Брюсселе обсуждена региональная динамика в процессе нормализации после договоренности по делимитации границ между Азербайджаном и Арменией.

Об этом говорится в публикации специального представителя генсека НАТО по Центральной Азии и Южному Кавказу Хавьера Коломины в соцсети, сообщает Trend.

По его словам, обсуждения прошли в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Армении Вааном Костаняном в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Отметим, что 10 мая в Алматы пройдет встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Армении Арарата Мирзояна.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

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