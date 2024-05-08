АЖД сообщила о росте в апреле пассажироперевозок на всех направлениях

БАКУ/Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД или ADY) сообщили о росте на 21 процент пассажироперевозок внутри страны в апреле 2024 года по сравнению с апрелем 2023 года, сообщает в среду Trend со ссылкой на сообщение АЖД.

"В апреле текущего года АЖД перевезла 684 862 пассажира, тогда как в апреле 2023 года количество пассажиров составило 564 038 человек", - отмечено в информации.

При этом в апреле на Абшеронской кольцевой дороге было перевезено 656 269 пассажиров против 538 904 пассажиров за тот же период 2023 года.

"По маршруту Баку-Агстафа-Баку в апреле было перевезено 24 975 человек (по сравнению с 23 500 человек в апреле 2023 года). А по маршруту Баку-Габала-Баку - 3 618 пассажиров против 1 634 человека за тот же период 2023 года", - подчеркивается в пресс-релизе.

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