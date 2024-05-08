Кувейтская компания высоко оценила инвестиционные и экспортные возможности Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Посол Аюбхон Юнусов встретился с президентом кувейтской компании KAM International Group Абдулвахабом аль-Атваном и исполнительным директором компании Усамой аль-Ханани, передает Trend.

Согласно информации, кувейтские предприниматели были ознакомлены с текущими достижениями Узбекистана в области экономического развития, процессами либерализации экономики и демократизации общества, а также с потенциалом страны и благоприятным инвестиционным и деловым климатом.

Было отмечено, что более подробную информацию о возможностях инвестирования, экспорта и туризма в Узбекистане предприниматели смогут получить на презентации инвестиционного, экспортного и туристического потенциала Узбекистана и на выставке «Made in Uzbekistan», которые пройдут 13-14 мая в Кувейте. Эти мероприятия направлены на установление сотрудничества с узбекскими компаниями в области торговли и инвестиций.

Руководство компании KAM International Group выразило высокую оценку инвестиционным и экспортным возможностям Узбекистана и подтвердило готовность к налаживанию партнерских отношений с узбекскими компаниями.

В результате встречи было договорено организовать онлайн-переговоры с узбекскими компаниями, заинтересованными в развитии взаимовыгодных отношений.