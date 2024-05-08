Назван объем соцвыплат в Азербайджане за январь-апрель

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле этого года Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплачены социальные пособия 473 тыс. человек, ежемесячные президентские пенсии - 396 тыс. человек.

Как сообщили Trend в среду министерстве, за этот период по социальным пособиям населению были выплачены 356 млн манатов, по президентским пенсиям - 228 млн манатов.

С 2019 года, когда началось электронное назначение социальных выплат, 620 тысяч назначений пособий и пенсий были осуществлены в проактивном порядке через электронную систему, а за 4 месяца текущего года - 50 тысяч назначений пособий и пенсий.

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