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Азербайджанская гимнастка примет участие в Кубке мира в Португалии

Общество Материалы 7 мая 2024 19:41 (UTC +04:00)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Илона Зейналова примет участие в соревнованиях Кубка мира серии Challenge, которые пройдут в португальском городе Портимао.

Как сообщает Trend, спортсменка, которая выступит в индивидуальной программе, будет бороться под руководством тренера Евгении Виляевой.

В состав судейской коллегии турнира вошла азербайджанская судья Александра Рейш.

Кубок мира серии Challenge пройдет 10-12 мая.

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