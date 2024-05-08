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Названа доля азербайджанского газа на рынке Болгарии

Экономика Материалы 8 мая 2024 16:28 (UTC +04:00)

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский газ в этом году будет покрывать более 55 процентов годовой потребности в нем в Болгарии.

Об этом, как сообщает Trend, сказал на азербайджано-болгарском бизнес-форуме в Баку министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) больше года назад открыла представительство ​​в Болгарии и работает в балканских странах. Азербайджан продолжает экспортировать в Болгарию энергоресурсы и увеличивает объем", - сказал Джаббаров.

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