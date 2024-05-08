Названа доля азербайджанского газа на рынке Болгарии

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский газ в этом году будет покрывать более 55 процентов годовой потребности в нем в Болгарии.

Об этом, как сообщает Trend, сказал на азербайджано-болгарском бизнес-форуме в Баку министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) больше года назад открыла представительство ​​в Болгарии и работает в балканских странах. Азербайджан продолжает экспортировать в Болгарию энергоресурсы и увеличивает объем", - сказал Джаббаров.