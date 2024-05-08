Цены на средства размещения в Азербайджане не высоки по сравнению с другими странами - Госагентство по туризму

БАКУ /Trend/ - Цены на средства размещения в Азербайджане по сравнению с Южным Кавказом и другими странами не высоки.

Как сообщает в среду Trend, об этом сегодня на мероприятии рабочей группы "Развитие туризма" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджанской Республики на тему "Состояние реализации Плана действий на 2023 год и предстоящие приоритеты" заявил руководитель Аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов.

По его словам, статистические данные по этому поводу дают основание говорить о том, что цены чаще всего близки, а порой и ниже, чем в других странах.

Отметим, что в 2023 году гостиницы и объекты гостиничного типа в Азербайджане получили доход в размере 488 миллионов 828 тысяч манатов, что на 133 миллиона 505,9 тысячи манатов или на 37,6 процента больше, чем в 2022 году.

Напомним, что в 2022 году доходы отелей составили 355 миллионов 322,1 тысячи манатов.

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