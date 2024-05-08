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Первая леди Болгарии ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни (ФОТО)

Политика Материалы 8 мая 2024 16:30 (UTC +04:00)
Первая леди Болгарии ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 8 мая Первая леди Республики Болгария Десислава Радева ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни.

Как сообщает Trend, заместитель министра культуры Саадат Юсифова проинформировала Первую леди Болгарии об особенностях национальной кухни.

Гостье были представлены шах-плов, кюкю, душбара, гутабы, долма из виноградных листьев, довга, а также шекербура, являющаяся одним из образцов традиционных азербайджанских сладостей, и другие изысканные блюда азербайджанской кухни.

Затем Первой леди Болгарии были продемонстрированы способы приготовления азербайджанских блюд.

Знакомство с вкуснейшими блюдами азербайджанской кухни произвело приятное впечатление на Первую леди Болгарии Десиславу Радеву.

Первая леди Болгарии ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни (ФОТО)
Первая леди Болгарии ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни (ФОТО)
Первая леди Болгарии ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни (ФОТО)
Первая леди Болгарии ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни (ФОТО)
Первая леди Болгарии ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни (ФОТО)
Первая леди Болгарии ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни (ФОТО)
Первая леди Болгарии ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни (ФОТО)
Первая леди Болгарии ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни (ФОТО)
Первая леди Болгарии ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни (ФОТО)
Первая леди Болгарии ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни (ФОТО)
Первая леди Болгарии ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни (ФОТО)
Первая леди Болгарии ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни (ФОТО)
Первая леди Болгарии ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни (ФОТО)
Первая леди Болгарии ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни (ФОТО)
Первая леди Болгарии ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни (ФОТО)
Первая леди Болгарии ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни (ФОТО)
Первая леди Болгарии ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни (ФОТО)
Первая леди Болгарии ознакомилась с образцами азербайджанской национальной кухни (ФОТО)
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