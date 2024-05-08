Лига Конференций: "Брюгге" сыграет с "Фиорентиной"

БАКУ /Trend/ - Сегодня стартуют ответные матчи полуфинала Лиги Конференций.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на İdman.biz, единственный матч дня данного турнира пройдет в Бельгии, где местный "Брюгге" примет "Фиорентину".
Хозяева поля постараются взять реванш за поражение на выезде.
Отметим, что завтра в другом полуфинале "Олимпиакос" примет "Астон Виллу".
Лига Конференций
Полуфинал, ответные матчи
8 мая
20:45. "Брюгге" - "Фиорентина" (первая игра окончилась со счетом 2:3)
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!