В Азербайджане прошло заседание рабочей группы Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 8 мая состоялось заседание рабочей группы комиссии "Развитие туризма" в расширенном составе, организованное секретариатом Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и Государственным агентством Азербайджана по туризму.

Как сообщает Trend, выступая на заседании, глава секретариата комиссии Вюсал Шихалиев отметил, что в октябре 2022 года по инициативе Государственного агентства по туризму в составе комиссии была создана рабочая группа "Развитие туризма". Общее количество членов рабочей группы составляет около 40 человек, и 12 из них являются представителями частных компаний и отелей - лидеров в туристической сфере.

Подчеркивая, что мандат и сфера деятельности рабочей группы охватывают вопросы, учитывающие Индекс развития путешествий и туризма, опубликованный Всемирным экономическим форумом, и на основе этого индекса, как в сравнении со странами региона, так и с учетом общих средних показателей, наша страна обладает достаточным потенциалом, В.Шихалиев добавил, что проведение сравнительного анализа туристического потенциала нашей страны по международным индексам и эталонам и реализация инициатив в этой области сулят достаточно положительные результаты.

Глава секретариата отметил, что участие ведущих представителей частного сектора по туризму в составе рабочей группы "Развитие туризма" и осуществление целевых и скоординированных мероприятий на основе единой платформы с соответствующими государственными структурами еще больше усиливает инклюзивность, создавая синергию. Именно результатом конструктивного сотрудничества на основе гибкой институциональной основы является то, что план действий рабочей группы охватил реализацию 75 мероприятий по 14 ключевым блокам.

Руководитель аппарата Государственного агентства по туризму, глава рабочей группы комиссии "Развитие туризма" Кянан Гасымов, выступая, отметил, что за прошедший период прошло значительное количество расширенных заседаний и тематических встреч, и успешное выполнение плана действий создает широкие возможности для реализации устойчивых проектов.

На мероприятии состоялись обсуждения и обмен мнениями по актуальным темам туристического сектора.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!