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Эксклюзив! Чемпион мира Джавид Челебиев против актера Ильгара Мусаева на боксерском ринге (ВИДЕО)

Спорт Материалы 8 мая 2024 10:45 (UTC +04:00)
Эксклюзив! Чемпион мира Джавид Челебиев против актера Ильгара Мусаева на боксерском ринге (ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Очередным гостем передачи İdman.Biz TV "Ulduzlu İdman" (Звездный спорт) стал известный актер театра и кино Ильгар Мусаев.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на İdman.biz, во время беседы с ведущей программы Зюмрюд Бадаловой актер рассказал о своем увлечении боксом, и даже предстал в эфире в своих старых трусах и майке, показав рваные боксерские перчатки.

Более того, он привел трех своих сыновей, которые занимаются борьбой. Брат пошел против брата! А кульминацией стал бой между чемпионом мира Джавидом Челебиевым и Ильгаром Мусаевым.

Чем завершилась битва? Эксклюзивные кадры смотрите на İdman.Biz TV.

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