В Зангиланском и Джебраильском районах организовано кардиообследование населения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках программы «Большое возвращение на освобожденные от оккупации территории» министерство здравоохранения Азербайджана продолжает проводить комплексное медицинское обследование местного населения, а также информационно-просветительские акции на тему здорового образа жизни.

Как сообщили Trend в минздраве, очередное подобное мероприятие, организованное минздравом, состоялось 8 мая. В ходе акции медперсоналом Научно-исследовательского института кардиологии имени академика Дж.Абдуллаева министерства здравоохранения в селе Агалы Зангиланского района организовано кардиологическое обследование населения. Также опытные врачи Института провели медицинское обследование населения в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

Основной целью мероприятия является оперативное обследование граждан на месте, предотвращение заболеваний сердечно-сосудистой системы, раннее выявление риска инфаркта миокарда и назначение соответствующего лечения.

В рамках акции бригадой специалистов НИИ кардиологии (кардиолог, невропатолог, эндокринолог, медицинские сестры и лаборанты) проведено медицинское обследование населения, сделаны электрокардиограмма (ЭКГ) и эхокардиография (Эхо КГ). Также экспресс-методом гражданам измеряли общий уровень холестерина и глюкозы в крови.

Жителям сел Агалы и Джоджуг Марджанлы, имеющим проблемы со здоровьем, были предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.

В ходе акции в селе Агалы были осмотрены около 250, а в селе Джоджуг Марджанлы - более 150 граждан. В то же время гражданам, нуждающимся в инвазивном обследовании, выдано соответствующее направление для прохождения осмотра в столице.

После медицинского обследования для общественности Зангиланского и Джебраильского районов было организовано информационно-просветительское мероприятие по вопросам пропаганды здорового образа жизни, а также оказания первой помощи при повышенном артериальном давлении и сердечном приступе.

С подробной презентацией выступила директор Института, профессор Гюльназ Дадашева. По ее словам, Научно-исследовательским институтом кардиологии министерства здравоохранения готовится эпидемиологический регистр сердечно-сосудистых заболеваний по стране. По этой причине медобследование населения, проводимое на освобожденных территориях, имеет особое значение, а полученные результаты будут внесены в национальный реестр. Создание регистра позволит проводить профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы по республике, раннюю диагностику и статистические исследования, а также создаст основу для предотвращения тенденции роста заболеваний.

Вместе с тем на мероприятии местному населению была предоставлена полезная информация о сердечно-сосудистых заболеваниях и их профилактике, а также даны ответы на интересующие участников вопросы.

Следует отметить, что министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.

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