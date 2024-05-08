Эльчин Амирбеков обсудил с представителем МИД Израиля ситуацию на Южном Кавказе и Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков обсудил с политическим директором МИД Израиля Ализой Бин-Нун ситуацию на Южном Кавказе и Ближнем Востоке.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации представителя МИД Израиля Ализы Бин-Нун в социальной сети X.

"У нас состоялась искренняя встреча с представителем Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым. В ходе обсуждений были затронуты в основном двусторонние и региональные вопросы, особое внимание уделено текущим событиям на Южном Кавказе и Ближнем Востоке", - написала она.

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