Музыка из фильма "Интерстеллар": мерцание тысячи свечей и увлекательное путешествие в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 11 мая в 20:00 состоится концерт ансамбля Mystery Ensemble, на котором прозвучит музыка из фильма "Интерстеллар" режиссера Кристофера Нолана, сообщает Trend Life.

"Публику ждет полное погружение в пронзительный мир культового космического фильма "Интерстеллар". Слушатели вместе с музыкантами Mystery Ensemble перенесутся в захватывающий сюжет фильма. Таинственная магия концерта будет создана уникальной связью музыкантов с окружающей их архитектурой и светом. Мерцание тысячи свечей под сводами атмосферного музыкального зала и величественный орган помогут ансамблю перенести зрителей в загадочный мир ее величества музыки", - говорится в сообщении организаторов концерта.

Автор завораживающих саундтреков к фантастическому эпосу Кристофера Нолана — композитор Ханс Циммер.

Организаторы концерта – RED EVENTS & Distribution ltd.

Mystery Ensemble - уникальный коллектив, который исполняет самую актуальную музыку. Это живое звучание акустических струнных инструментов, уникальные аранжировки, виртуозные клавишные, а также артистизм и драйв от горящих своим делом профессионалов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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